BPOLI C: Erneut unerlaubt eingereiste Personen festgestellt

Marienberg, Ehrenfriedersdorf, Chemnitz (ots)

Am 19. und 20. August 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Chemnitz erneut mehrere unerlaubt eingereiste Personen festgestellt.

Zunächst stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am 19.08.2023 gegen 10:30 Uhr am Bahnhof Freiberg einen 20jährigen türkischen Staatsangehörigen fest, welcher sich mit seiner türkischen ID-Karte auswies. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnte er jedoch nicht vorweisen. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise wurde er zur weiteren Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Cämmerswalde verbracht. Am Folgetag wurde der Türke über den Flughafen Berlin Brandenburg in den Heimatstaat abgeschoben.

Gegen 16:20 Uhr stellten Beamte des Bundespolizeireviers Schmalzgrube nach einem Bürgerhinweis in der Ortslage Reitzenhain fußläufig vier syrische Staatsangehörige fest. Auch sie konnten keine aufenthaltslegitimieren Dokumente vorweisen. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurden sie zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht und nach Abschluss an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Am 20.08.2023 wurden nach Hinweisen fast zeitgleich gegen 08:40 Uhr zwei Feststellungen von unerlaubt eingereisten Personen bekannt. In der Ortslage Ehrenfriedersdorf stellten Einsatzkräfte der Landespolizei Annaberg neun syrische und einen palästinensischen Staatsangehörigen ohne Dokumente fest.

An der Zentralhaltestelle in Chemnitz konnten nach Hinweis eines Busfahrers, welcher von Olbernhau in Richtung Chemnitz fuhr und in seinem Bus vermutlich mehrere unerlaubt eingereiste Personen meldete, durch eine Streife der Landespolizei sechs syrische und ein afghanischer Staatsangehöriger festgestellt werden. In beiden Fällen wurden die Personen zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zuständigkeitshalber von Einsatzkräften der Bundespolizei übernommen. Alle Personen äußerten ein Schutzersuchen.

Durch eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Chemnitz (Bundes- und Landespolizei) wurde heute Morgen gegen 08:20 Uhr auf der Autobahnraststätte Auerswalder Blick ein Transporter kontrolliert. Als Insassen stellten die Beamten vier syrische Staatsangehörige fest. Drei konnten sich mit einem Aufenthaltstitel für Deutschland ausweisen. Ein 18jähriger Syrer hatte keine aufenthaltslegitimierende Dokumente bei sich. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise wurde er zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei verbracht. Die Bearbeitung dauert aktuell an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell