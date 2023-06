Polizei Münster

POL-MS: Festnahmen auf frischer Tat - Ladendiebe nach Taten in Supermarkt und Parfümerie in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nach Festnahmen zweier Ladendiebe auf frischer Tat am Mittwochnachmittag (21.6.) in der Münsteraner Innenstadt, erließen Richter am Amtsgericht Münster noch am Folgetag Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer.

Gegen 16:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarkts an der Friedrich-Ebert-Straße einen 38-jährigen Mann dabei, wie er insgesamt 19 Packungen Pistazien und Walnüsse in seinen Rucksack packte und den Kassenbereich passierte, ohne dafür zu bezahlen. Der Zeuge sprach den Dieb an und alarmierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben dem Diebesgut noch ein Schälmesser in seiner Gesäßtasche.

Der 38-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Seit Ende 2021 hat er drei Haftstrafen nach Eigentumsdelikten verbüßt. Die Polizisten nahmen ihn wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig fest.

Er wurde noch am Folgetag (22.6.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl gegen den 38-Jährigen.

Keine 1,5 Stunden später (21.6., 17:48 Uhr) verfolgte ein Zeuge einen 25-Jährigen durch die Innenstadt, nachdem dieser drei Flaschen Parfüm im Wert von etwa 350 Euro in einer Parfümerie gestohlen hatte. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann noch in Tatortnähe fest. Der Dieb selbst räumte die Tat ein und gab an, seinen Drogenkonsum mit der Tat finanzieren zu wollen. Auch er hatte bereits unter anderem wegen Diebstahlsdelikten in Haft gesessen. Ein Richter folgte gestern (22.6.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die sofortige Untersuchungshaft gegen den 25-Jährigen an.

