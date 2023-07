LPI-J: Unerwünschte Gäste

Apolda (ots) - Am Sonntag in den frühen Morgenstunden, kurz vor 06:00 Uhr wurde die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eines Hyundai I30 eingeschlagen. Obwohl der Besitzer die Alarmanlage seines Fahrzeuges gehört hatte und sofort aus dem Fenster sah, war niemand zu sehen. Auch an seinem Fahrzeug konnte er auf den ersten Blick keine Schäden entdecken, so dass er von einem Fehlalarm ausging. Wenig später entdeckte ein ...

mehr