Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Schortens (ots)

Am Dienstag, 04.07.23, wurde in der Zeit von 11.00 -11.30 Uhr ein schwarzer Opel angefahren und im rückwärtigen Bereich beschädigt. Zur Vorfallszeit stand das Fahrzeug in Schortens, Mühlenweg, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

