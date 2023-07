POL-WHV: Ladendiebstahl in der Nordseepassage

Bockhorn (ots) - Am 03.07.2023 um 07.10 Uhr bog ein 33-Jähriger aus Cappeln mit seinem PKW von einem Verbrauchermarkt nach links in die Lange Straße in Bockhorn ab. Hierbei übersah er von dort kommenden bevorrechtigten 61-Jährigen auf einem Mofa. Durch den Zusammenstoß stürzte der 61-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

