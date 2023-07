Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wangerland (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht zum 02.07.2023 den Hooksweg im Bereich der Wassenser Straße. An der Einmündung zur Wassenser Straße kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Vermutlich verlor er beim Abbiegen nach links die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn bzw. fuhr fast geradeaus in die Leitplanke vor dem Hookstief. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden von knapp 3.000 EUR. Auch das Fahrzeug des Verursachers muss erheblich beschädigt sein. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei Wangerland bittet unter 04463-808910 oder beim PK Jever unter 04461-92110 um sachdienliche Hinweise.

