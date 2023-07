Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Jever

Jever (ots)

Brand eines Pkw-Anhängers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Pkw-Anhänger auf dem Parkplatz der Jaderennbahn in Hooksiel in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hooksiel konnte der Brand gelöscht werden. Der Eigentümer des Anhängers konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu den Eigentumsverhältnissen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in ein Gartenhaus

In der Zeit vom 16.06.2023 bis 30.06.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Gartenhaus in der Ferienhaussiedlung Seedeich 60/Sande-Mariensiel. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täterschaft geben könnern, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen

