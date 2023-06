Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall im Wangerland

Wangerland (ots)

Am 29.06.2023, gegen 22:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Führer die Oldorfer Straße aus Richtung Hohenkirchen kommend in Richtung Jever, als er nach dem Ausgang einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei der anschließenden Gefahrenbremsung geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 34-jährigen. Der Unfallverursacher und die beiden Fahrzeuginsassen des weiteren beteiligten Fahrzeuges wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell