POL-WHV: Brand einer Porzellanfabrik

Wilhelmshaven (ots) - Zwischen dem 27.06.2023, 16:30 Uhr und dem 28.06.2023, 06:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Fabrikgebäude in der Planckstraße in Wilhelmshaven. Auf bislang unbekannte Weise verschaffte sich die bislang ebenfalls unbekannte Täterschaft Zugang zum Gelände der Firma. Von dort wurde eine Fensterscheibe mittels einer Gehwegplatte eingeworfen und sich Zugang zum Gebäudeinneren verschafft. Die ...

