LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots) - Gestern, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Zeppelinstraße in Apolda zu einem Fahrzeugbrand. Im vorderen Bereich des Fahrzeugs entfachte plötzlich ein Feuer und der Citroen brannte komplett aus. Die zwei Insassen konnten den PKW noch rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Das Feuer griff auf eine benachbarte Hecke über. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, sonst wäre auch ein dahinter befindliches Einfamilienhaus in ...

