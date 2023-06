Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 21.06.23 gegen 13.00 Uhr wurde der PI Weimar mitgeteilt, dass sich in Tonndorf, Kirchstr. ein Unfall mit einem KOM ereignete. Der KOM-Fahrer (67) verwechselte nach ersten Erkenntnissen die Pedale, touchierte seitlich mit dem vor ihm abgeparkten PKW und in der weiteren Folge stieß er mit einem entgegenkommenden PKW Opel zusammen. Im KOM befanden sich vier Kinder/Jugendliche im Alter von 10-15 Jahren, welche sich schwer verletzten und ins Klinikum verbracht wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell