Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230220 - 0220 Frankfurt-Preungesheim: Lebloser Mann in Wohnung

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 17. Februar 2023, fanden Polizeibeamte in einer Wohnung in Preungesheim einen leblosen Mann auf. Die Todesursache ist bislang ungeklärt.

Über den 44-jährigen Mieter, der nachmittags einen Streetworker informiert hatte, erhielt die Polizei Kenntnis von einem in dessen Wohnung befindlichen Leichnam. Beamte begaben sich daraufhin zur Wohnanschrift in die Jaspertstraße und fanden einen leblosen 53-jährigen Mann auf, der dem Drogenmilieu zuzuordnen war und eventuell schon einige Tage in den Räumen lag. Im Rahmen der Spurensicherung stellten Kriminalermittler bei dem Verstorbenen zudem eine Stichwunde fest. Dass der Auffindeort auch der Tatort ist, steht nicht sicher fest.

Die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei hat aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten nahmen den 44-jährigen Wohnungsmieter zunächst in Haft. Da sich ein Tatverdacht gegen ihn zunächst nicht erhärtete, wurde er tags darauf wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

