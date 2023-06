LPI-J: PKW brennt komplett aus

Weimar (ots) - Am Dienstag gegen Mitternacht erschien eine 21-Jährige in der Polizeiinspektion Weimar, um den Diebstahl ihres Fahrrades anzuzeigen. Dies wurde am gleichen Abend im Zeitraum von 20:00 - 22:00 Uhr in der Ernst-Kohl-Straße in Weimar entwendet. Glücklicher Umstand hierbei war jedoch, dass das Fahrrad mit einem Ortungssender ausgestattet war und somit der Standort durch die Geschädigte metergenau bestimmt ...

mehr