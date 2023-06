Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat beim Sprühen gestellt

Weimar (ots)

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr erfolgte die Information über Polizeinotruf, dass in Weimar im Bereich der Schützengasse zwei Frauen frische Graffiti mit Hilfe von Schablonen anbringen. Am Schloss konnten in der Folge die zwei jungen Frauen auf frischer Tat gestellt werden. Bei Ihnen handelte es sich um eine 26-Jährige und 15- Jährige aus Weimar. Die Graffiti, welche einen offensichtlichen Bezug zur "Letzten Generation" erkennen ließen, wurden an mindestens sieben verschieden Orten in der Innenstadt festgestellt. Die beiden Täterinnen wurden in der Folge zur PI Weimar verbracht und nach einer Rücksprache mit dem Staatsanwalt erkennungsdienstlich behandelt. Nach dieser Maßnahme wurde die 26-Jährige entlassen und die 15-Jährige durch ihren Vater in der Dienststelle abgeholt. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen beide Beschuldigten eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell