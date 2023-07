Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Raub einer Geldbörse

Freitag, 30.06.2023, zwischen 19:00 und 20:30 Uhr Am Freitagabend kommt es den polizeilichen Ermittlungen zufolge im Bereich des Kurparks zu einer Raubtat zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes. Das Opfer wird von zwei männlichen Personen zunächst in ein Gespräch verwickelt. Einer der Täter soll in dessen Verlauf mit der Faust zugeschlagen haben, so dass das Opfer zu Boden geht. Die Täter sollen anschließend dem Opfer in den Rücken getreten und die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet haben. Bislang liegen der Polizei nur vage Täterbeschreibungen vor, den derzeitigen Erkenntnissen zufolge könnten Passanten den Vorfall beobachtet haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, 04421/9420, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Samstag, 01.07.2023, 21:20 Uhr Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer befährt mit einem Pkw die Bromberger Straße in Wilhelmshaven in Schlangenlinien. Bei einer Kontrolle wird Alkoholgeruch wahrgenommen. Die anschließende Überprüfung ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille. Zudem wird der Konsum von Betäubungsmitteln und Medikamenten eingeräumt. Die Blutprobenentnahme wird angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Freitag, 30.06.,2023, 16:10 Uhr Ein 25-Jähriger Pkw-Führer befährt die Peterstraße stadtauswärts und biegt nach links in die Güterstraße ab. Dabei übersieht er den entgegenkommenden Kradfahrer (39 Jahre alt). Es kommt zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wird dabei schwerverletzt und wird dem Klinikum Wilhelmshaven zugeführt.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Samstag, 01.07.2023, 14:05 Uhr Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ernst-Barlach-Straße touchiert ein Pkw-Fahrer beim Einparken einen abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grauen oder silbernen SUV handeln. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, 04421/9420, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell