Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Breddenberg - Stall in Brand geraten

Breddenberg (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hauptstraße in Breddenberg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine kam es gegen 10.55 Uhr zu einem Brand in einem leeren, etwa 100 x 16 Meter großen Putenstall. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Lorup, Börger, Esterwegen, Hilkenbrook und Surwold waren mit 120 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 350.000 geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell