Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Am Montag den 29.05.2023, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Vareler Straße in Bockhorn in Höhe der Einmündung Südstraße zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge eine junge Mofa-Fahrerin gestürzt ist. Die junge Frau wurde infolge des Sturzes leicht verletzt. Auf das Unfallgeschehen wurden zwei Radfahrer aufmerksam, welche dem Unfallopfer sofort zu Hilfe eilten und einen Rettungswagen alarmierten. Zur Aufklärung der Unfallursache werden die beiden Passanten, sowie weitere Zeugen die den Vorfall beobachtet haben könnten, gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bockhorn in Verbindung zu setzen. Tel: 04453/978620.

