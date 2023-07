POL-WHV: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs infolge alkoholischer Getränke

Wilhelmshaven (ots) - Der erste Veranstaltungstag, der 29.06.2023 des Wochenendes an der Jade verlief nach erfolgter Eröffnung erwartungsgemäß ruhig. Aus strafrechtlicher Sicht ist lediglich eine Bedrohung zu verzeichnen. Zu sonstigen erwähnenswerten Vorkommnissen ist es nicht gekommen. Der zweite Veranstaltungstag, der 30.06.2023 des WadJ nimmt tagsüber ebenfalls einen ruhigen Verlauf. Erwartungsgemäß steigen die Besucherzahlen in allen Bereichen bis etwa 22 Uhr an. ...

mehr