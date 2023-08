Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Erneut mehrere unerlaubt eingereiste Personen übers Wochenende festgestellt

Annaberg/Freiberg/Zwönitz (ots)

In den letzten vier Tagen wurden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Chemnitz erneut 49 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt.

Zunächst wurde am 11.08.2023 gegen 10:55 Uhr nach einem Bürgerhin- weis bekannt, dass in der Ortslage Neuamerika mehrere ausländische Personen fußläufig unterwegs seien. Die eintreffenden Streifen konnten anschließend in den Ortslagen Neuamerika und Geyersdorf insgesamt 27 syrische und einen libanesischen Staatsangehörigen aufgreifen, welche keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten.

Am 12.08.2023 gegen 23:30 Uhr stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Bahnhof Freiberg eine Gruppe von elf ausländischen Staatsangehörigen fest. Die neun syrischen und zwei irakischen Staatsangehörigen besaßen ebenfalls keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

In beiden Fällen wurden die Personen zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei verbracht. Im Rahmen der Vernehmung äußerten alle Personen ein Schutzersuchen und wurden anschließend an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Nach einem Bürgerhinweis wurden am 14.08.2023 gegen 05:45 Uhr durch eine Streife des Polizeireviers Stollberg am Haltepunkt in Nieder- zwönitz zehn syrische Staatsangehörige, ebenfalls ohne Dokumente,auf- gegriffen. Sie wurden zuvor aus einem Transporter abgesetzt. Das Kennzeichen des Transporters konnte durch den Zeugen mitgeteilt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Zuständigkeitshalber wurden alle Personen zur weiteren polizeilichen Bearbeitung durch Beamte der Bundespolizei übernommen.

