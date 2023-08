Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt zehn Syrer und eine Irakerin sowie einen Iraker

Oederan/ Kleinschirma/ Freiberg (ots)

Am 3. August 2023 kurz nach 06:00 Uhr wurden Einsatzkräfte in der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz durch Einsatzkräfte der PD Chemnitz nach eingehenden Bürgerhinweis informiert, dass sich am Bahnhof in Oederan eine Personengruppe aufhalten soll. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz machten sich auf den Weg zum Bahnhof Oederan um die Personen zu kontrollieren. Insgesamt sechs Personen im Alter von 18 bis 31 Jahren, nach eigenen Angaben syrischer Herkunft, konnten festgestellt werden. Die syrischen Staatsangehörigen konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. Auf dem Weg zur Dienststelle haben die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zwei weitere Personen in der Ortslage Gablenz/ Eppendorf angetroffen. Bei den Personen handelt es sich um eine 18- jährige Irakerin und einen 31- jährigen Iraker Auch hier konnten keine aufenthaltslegitimierenden Reisedokumente vorgelegt werden. Zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung wurden die Personen zum Bundespolizeirevier nach Cämmerswalde verbracht. Die syrischen Staatsangehörigen und die Irakerin wurden nach Abschluss aller Maßnahmen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz gebracht. Für den irakischen Staatsangehörigen ist eine Abschiebung in sein Heimatland geplant. Bereits am 1. August 2023 um 12:00 Uhr konnten, nach eingegangenem Hinweis von einem Lokführer, am Haltepunkt Kleinschirma, in der Nähe von Freiberg vier syrische Staatsangehörige im Alter von 18 bis 41 Jahren festgestellt werden. Auch hier konnten die syrischen Staatsangehörigen keine Ausweisdokumente vorlegen, womit ebenfalls der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes bestand. Auch hier wurde die Sachbearbeitung beim Bundespolizeirevier Cämmerswalde durchgeführt und nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Personen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell