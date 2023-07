Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt erneut 29 unerlaubt eingereiste syrische Staatsangehörige

Marienberg/ Annaberg (ots)

Auch am heutigen Mittwoch, den 26. Juli 2023, um 07:25 Uhr wurden nach eingehendem Bürgerhinweis erneut 19 syrische Staatsangehörige, ohne aufenthaltslegitimierenden Dokumente, von Einsatzkräften der Landespolizei Marienberg und der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Marienberg und Umgebung festgestellt.

Es ist derzeit nicht bekannt, von welchen Fahrzeugen die syrischen Staatsangehörigen in der Ortslage Marienberg abgesetzt wurden. Die Syrer wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf die Reviere der Bundespolizeiinspektion Chemnitz verbracht.

Bereits am Dienstag, den 25. Juli 2023, um 00:50 Uhr konnten nach einem telefonischen Hinweis vom Polizeirevier Annaberg in der Ortslage Thermalbad Wiesenbad in einer Bushaltestelle sieben syrische Staatsangehörige durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz festgestellt werden. Die syrischen Staatsangehörigen im Alter von 18 bis 37 Jahren konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Von wem die Syrer zu der Bushaltestelle gebracht wurden, ist derzeit nicht bekannt. Zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung wurden sie zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht.

Am 25. Juli 2023 um 09:13 Uhr ging ein weiterer Hinweis von einem Mitarbeiter der Erzgebirgsbahn bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein. Der Mitarbeiter hatte beobachtet wie vier Personen, ausländischer Herkunft, in den Zug von Annaberg in Richtung Flöha gestiegen sind. Eine Kontrolle konnte später durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion am Bahnhof in Flöha durchgeführt werden. Es wurden vier syrische Staatsangehörige im Alter von 17 bis 37 Jahren festgestellt. Ein Syrer konnte sich mit einen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland ausweisen. Er begleitete die drei Syrer, die alle keinerlei Ausweisdokumente vorlegen konnten. Zur weiteren Sachbearbeitung wurden die syrischen Staatsangehörigen zum Bundespolizeirevier Chemnitz- Hauptbahnhof gebracht.

Die Sachbearbeitung dauert an und die Ermittlungen werden von der Bundespolizeiinspektion Chemnitz geführt.

Zeugen, die beobachtet haben wie die Personen von Fahrzeugen abgesetzt wurden bzw. Hinweise zu Schleuserfahrzeugen und den Sachverhalten machen können, werden gebeten sich unter 0371/ 4615-0 bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zu melden. Alternativ kann auch ein Kontaktformular unter www.bundespolizei.de genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell