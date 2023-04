Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf/ K 97 - Verkehrseinschränkungen am Ostersamstag

Bad Segeberg (ots)

Am Ostersamstag (08.04.2023) wird es entlang des Veranstaltungsgeländes eines Osterfeuers ab 18:00 Uhr in der Kaltenkirchener Straße eine Einbahnstraßenregelung geben. Die K 97 ist ab der Einmündung "Kisdorf Feld" nur in Richtung Kaltenkirchen zu befahren.

In Fahrtrichtung Kisdorf wird die Strecke ab dem Kreisverkehr Kisdorfer Straße/ Kaltenkirchener Straße/ Feldstraße gesperrt. Eine Umleitung führt über den Feldweg nach Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf mögliche Behinderungen einzustellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell