Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hanstedt: Sachbeschädigung an Kaufhaus und Diebstahl einer Schützenfahne; Stelle: Vandalismus in Kirche; Dierkshausen: Diebstahl einer Kawasaki Ninja u.a.

Buchholz (ots)

Hanstedt:

Sachbeschädigung an Kaufhaus und Diebstahl einer Schützenfahne In der Zeit zwischen Samstag, 08. Juli 2023, 18 Uhr, bis Montagmorgen 10 Uhr, wurde eine Schaufensterscheibe des Kaufhauses Dittmer in Hanstedt mit einem Pflasterstein eingeworfen. Zudem zogen der oder die Unbekannten die anlässlich des Schützenfestes zur Dekoration angebrachten Schützenfestfahnen (auf dem Vordach angebracht) aus der Halterung und entwendeten eine davon. Der entstandene Sachschaden ist erheblich. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizeistation Salzhausen unter Tel. 04172 98661-0 zu richten.

++ Dohren: Einbruch in Vereinsheim des SV Dohren Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen 10 Uhr, in das Vereinsgebäude des SV Dohren ein. Im OG wurde dann versucht, die Türen zu zwei Kursräumen aufzubrechen. Hierbei wurden jeweils die Türblätter und Zargen in Schlosshöhe beschädigt. Nach ersten Eindrücken wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Tostedt, tel. 04182 40427-0 zu wenden.

++ Buchholz: Diebstahl aus dem "Kaufhaus mit Herz" Bereits mehrmals kam es in den vergangenen Tagen zu Einbrüchen bzw. Sachbeschädigungen am Kaufhaus mit Herz in der Breite Straße in Buchholz. Aktuell am Wochenende, im Zeitraum von Samstagmittag, 13 Uhr, bis Montagmorgen 10 Uhr, waren Täter erneut aktiv. Die doppelflügelige Schiebetür in das Objekt ("Kaufhaus mit Herz") konnte aufgedrückt werden. Im Kaufhaus selbst zerstörte man auf der Suche nach Diebesgut die Glasfassade eines Schranks. Hinweise bitte an die Polizei in Buchholz, Tel. 04181/285-0.

++ Buchholz: Drei KFZ-Aufbrüche auf Parkplatz am Bahnhof Drei Fahrzeughalter wurden am Sonntagmorgen auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof Buchholz mit einer bösen Überraschung konfrontiert. Die Seitenscheiben von insgesamt drei Kraftfahrzeugen (2 x PKW, 1 x Lieferwagen) wurden eingeschlagen und anschließend die Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 09 Uhr, eingrenzen. Hinweise bitte an die Polizei in Buchholz, Tel. 04181/285-0.

++ Winsen/L. (Stöckte): Diebstahl aus PKW Auch in Stöckte war ein Autoaufbrecher aktiv. Am frühen Montagmorgen entdeckte der Fahrer eines Kleintransporters, dass jemand die Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Zudem ist ein Tablet aus seinem Transporter entwendet worden. Hinweise an die Polizei in Winsen unter Tel. 04171/796-0.

++ Stelle; Vandalismus in Kirche Am Montagabend stellte die Pastorin der Ev.-luth. Martin Luther Kirche Fliegenberg (Kapellenweg 1, 21435 Stelle) fest, dass es zu Vandalismus in der Kirche gekommen ist. Jemand hat offensichtlich die im Tatzeitraum grundsätzlich geöffnete, und für jedermann zugängliche, Kirche betreten und erhebliche Beschädigungen verursacht. Plakate wurden abgerissen und zerrissen, Kerzen beschädigt, diverse Bücher aus Schränken genommen und auf den Boden geworfen. Außerdem ist offenbar die Heizungsanlage und die Orgel beschädigt worden. Der Schaden an der Orgel wird noch fachmännisch begutachtet und kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kirche ist montags in der Zeit von 07:30 bis 20 Uhr geöffnet. Innerhalb dieses Zeitraumes, mutmaßlich in den Abendstunden, muss sich der Vandalismus ereignet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Winsen, Tel. 04171/796-0.

++ Dierkshausen; Diebstahl einer Kawasaki Ninja Die Halterin einer Kawasaki Ninja war vernünftig, und wollte nach einem schönen Abend mit Freunden ihr Motorrad extra stehen lassen. Diese Gelegenheit nutzte jedoch ein unbekannter Täter und entwendete das auf einem Grundstück im "Neuer Weg" abgestellte und mit einem Schloss gesicherte Motorrad. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagvormittag 11 Uhr. Gestohlen wurde eine grüne Kawasaki Ninja mit dem Kennzeichen WL-M 575. Hinweise nimmt die Polizei Salzhausen unter Tel. 04172 98661-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell