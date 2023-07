Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sachbeschädigungen und Diebstahl in Buchholz ++ Stoppelfeldbrand in Handeloh

Buchholz (ots)

Sachbeschädigungen und Einbruch in Buchholz

Zu gleich zwei ähnlich gelagerten Sachverhalten kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bremer Straße in Buchholz. Zwischen 01:30 und 08:25 Uhr beschädigte(n) der oder die unbekannte(n) Täter ein Spielwarengeschäft und eine Gaststätte. Mittels Feldstein wurde im Spielwarengeschäft innerhalb der Ladenpassage die doppelflügelige, verglaste Eingangstür des Ladengeschäftes durchworfen. Danach wurde die Tür geöffnet und aus dem Geschäft Spielwaren entwendet. Außerdem wurden Gegenstände auf dem Verkaufstresen umgeworfen. Mutmaßlich im gleiche Zuge wurde die Scheibe zu einer Gaststätte in derselben Ladenpassage eingeworfen. Anschließend wurde die Scheibe der außerhalb der Passage befindlichen Eingangstür des Lokals eingeworfen. Der Stein durchschlug dieses Mal die Scheibe nicht, prallte zurück und blieb vor der Tür liegen. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Buchholz unter Tel. +49 4181 285-0 zu richten.

-- Brand eines Getreidefeldes in Handeloh

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes oder eines Steinschlages geriet bei Erntearbeitern in Handeloh eine Strohballenpresse in Brand. In der Folge breitete sich das Feuer auf das frisch gedroschene Getreidefeld aus. Das nahezu komplette Stroh auf dem 6 ha großen Feld geriet in Brand. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Wistedt verhindert werden, die den Brand erfolgreich gelöscht hat.

