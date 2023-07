Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw gestohlen

Ein weißer VW Polo ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 05.07.2023, 12.45 Uhr und Donnerstag, 06.50 Uhr, gestohlen worden. Der Pkw hatte auf einem Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße gestanden. Der Wert des Wagens wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Seevetal/Hittfeld - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht zu Donnerstag, 06.07.2023, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 06 Uhr, haben Unbekannte die gläserne Eingangstür eines Getränkehandels an der Bahnhofstraße mit einem Stein eingeworfen. Die Scheibe splitterte, zerbrach aber nicht. Den Tätern gelang es nicht, in den Markt einzudringen. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

