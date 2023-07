Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Metalldiebe scheiterten ++ Winsen - Blutentnahme nach Trunkenheitsfahrt ++ Seevetal/A1 - Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall am Stauende

Metalldiebe scheiterten

Heute, 06.07.2023, gegen 00.30 Uhr, wollten drei noch unbekannte Personen in die Lagerhalle eines Metallhandels an der Straße Hinter der Bahn einbrechen. Allerdings scheiterten sie bei dem Versuch, ein Fenster zur Halle aufzuhebeln. Die Polizei wertet Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus. Wie die Täter sich dem Grundstück näherten, ist noch unbekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Metallhandels aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Winsen - Blutentnahme nach Trunkenheitsfahrt

Ein 39-jähriger Mann ist heute, 06.07.2023, kontrolliert worden, als er gegen 01.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Dabei machten die Beamten auch einen Atemalkoholtest mit dem Fahrer. Ergebnis: Rund 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Seevetal/A1 - Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall am Stauende

Ein 71-jähriger Mann hat am Mittwoch, 05.07.2023, einen Auffahrunfall auf der A1 verursacht und dadurch sich und zwei weitere Verkehrsteilnehmer leicht verletzt.

Gegen 15.35 Uhr war der Mann mit einem Kleintransporter in Richtung Hamburg unterwegs, als er, kurz hinter dem Maschener Kreuz, auf dem linken Fahrtstreifen auf den Pkw eines 29-Jährigen auffuhr. Dessen Pkw wurde auf den mittleren Fahrstreifen geschoben und blieb dort stehen. Der 71-Jährige prallte in der Folge mit dem Kleintransporter noch gegen den im Stau auf der linken Fahrspur stehenden Pkw eines 22-Jährigen. Dessen Wagen wurde gegen einen davor stehenden Kleintransporter eines ebenfalls 22-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher sowie die beiden Pkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro.

