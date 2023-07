Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auto aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Hittfeld (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 30.06.203, 12 Uhr, bis Montag, 03.07.2023, 07 Uhr, die Scheibe eines grauen Opel Vectra eingeschlagen und Werkzeug entwendet. Das Auto war auf dem frei zugänglichen Parkplatz des Sportplatzes Hittfeld in der Straße Am Schützenplatz am Freitag abgestellt worden. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des Autos ein und verschafften sich auf diesem Wege Zugang zu dem Fahrzeug. Aus dem Kofferraum wurden dann mehrere Werkzeuge, wie Stichsäge und Bohrmaschine, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

