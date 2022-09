POL-PDPS: Mit PKW und 2,51 Promille unterwegs

Ludwigswinkel/ L 478/ Eselsteige (ots) - Am Sonntagnachmittag, dem 18.09.2022, befuhr ein 60-jähriger Krad-Fahrer die Landstraße 478, auch als Eselsteige bekannt, von Fischbach bei Dahn kommend in Fahrtrichtung Eppenbrunn. In einer engen Rechtskurve verlor der ortsfremde Krad-Fahrer, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte hierauf samt seinem Motorrad von der ...

mehr