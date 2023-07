Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen ++ Neu Wulmstorf/Wulmstorf - Betrunken in Vorgarten gefahren

Tostedt (ots)

Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

An der Baustelle an der Straße Am Sande kam es in der Zeit von Samstag, 01.07.2023, auf Sonntag zu Sachbeschädigungen. Unbekannte rissen zwei Metallzaunelemente von den Pfosten ab und warfen sie auf die Pergola des neu eingerichteten Parks. Außerdem wurden ein einbetonierter Mülleimer und ein Verkehrszeichen umgestoßen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270.

Neu Wulmstorf/Wulmstorf - Betrunken in Vorgarten gefahren

Ein 38-Jähriger hat am Sonntag, 02.07.2023, einen Verkehrsunfall auf der Elstorfer Straße verursacht. Der Mann war gegen 21.35 Uhr mit seinem Seat in Richtung Neu Wulmstorf unterwegs. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Gartenzäune, beschädigte einen geparkten Pkw und blieb schließlich im Vorgarten eines Wohnhauses stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,7 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.500 Euro.

