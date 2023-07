Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 30.06.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.07.2023, 13:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Tostedt/Buchholz - Ladendieb griff Personal und Polizei an

Am Freitagabend entwendete ein polizeibekannter alkoholisierte Tostedter (21 Jahre) zunächst Alkoholika in einem örtlichen Supermarkt und geriet anschließend mit anderen Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei biss er einem Streitschlichter in die Hand. Mit weiteren Personen konnte der Schlichter die Person bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme schlug die Person um sich, so dass er durch die Polizisten gefesselt werden musste. Im Anschluss wurde er in den Polizeigewahrsam in Buchholz eingeliefert.

Gegen 02:30 Uhr meldete sich die Person aus der Gewahrsamszelle, um was zu Trinken zu bekommen. Als die Polizisten die Zellentür öffneten und ihm einen Becher Wasser reichen wollten, griff die Person die beiden Polizisten mit Faustschlägen an, so dass einer der Beamten am Kopf verletzt wurde. Erst nachdem zwei weitere Polizisten in den Zellentrakt geeilt kamen, konnte die Person erneut gefesselt und in ihre Zelle zurückgebracht werden. Letztlich wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet und diverse Strafverfahren eingeleitet. Als die Person am Samstagmorgen ausgenüchtert war, wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels vorliegender Haftgründe entlassen.

Tostedt - Unbekannter Mann belästigt 13-jähriges Mädchen

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, war es auf Höhe der Sparkasse in der Bahnhofstraße in Tostedt zu einer Belästigung einer 13-Jährigen gekommen. Dabei hatte ein unbekannter Mann versucht, dass Mädchen gegen ihren Willen zu umarmen. Letztlich konnte das Mädchen vor dem Mann flüchten. Den Mann konnte das Mädchen wie folgt beschreiben: dunkler Hautteint, ca. 180 cm groß und schwarze Haare mit Dreadlocks.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen (Tel.: 04181/285-0)

Vaensen - Betrunkene flüchtete vor der Polizei und fuhr anschließend gegen Straßenschild

In der Nacht zu Samstag erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis, dass eine Fahrerin 63-Jährige in ihren Pkw eingestiegen wäre, obwohl sie betrunken gewesen war. Daraufhin konnte die Fahrerin in der Ortschaft Vaensen durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Doch anstatt ihren Pkw anzuhalten, versuchte die Buchholzerin vor der Polizei zu flüchten. An der Einmündung Vaenser Dorfstraße/Dibberser Straße fuhr sie ohne auf den bevorrechtigten Querverkehr zu achten in die Einmündung ein, so dass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw kam. Kurze Zeit später endete die Fahrt an einem Verkehrsschild. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Trelde - Alkoholbedingte Auseinandersetzungen beim Schützenfest in Trelde

In der Nacht zu Sonntag fand in Trelde das jährliche Schützenfest statt. In den frühen Morgenstunden kam es dann aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum zu Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Besonders negativ fiel ein 28-jähriger aus Trelde auf, welcher in Gegenwart von den Polizisten eine andere Person ins Gesicht schlug, Mitarbeiter der DLRG beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes hinderte und anschließend die Polizisten bei der Sachverhaltsaufnahme fortlaufend beleidigte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Buchholz - Einbrecher hebelten Fenster von Bungalow auf

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag hebelten Einbrecher das Fenster eines Bungalows in der Bremer Straße auf Höhe der Einmündung zum Sprötzer Weg auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Diebesgut. Den Einbrechern gelang es einen Tresor zu öffnen und aus diesem mehrere Wertsachen zu entwenden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen (Tel.: 04181/285-0)

Meckelfeld - Nach gemeinsamem Zechgelage in Streit geraten In Meckelfeld eskalierte ein Zechgelage in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Nachdem die späteren Kontrahenten gemeinsam Alkohol konsumierten, kam es zu einem zunächst verbalen Streit. Dieser entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Verlauf die 73-jährige dem 56-jährgien Opfer eine Weinflasche auf den Kopf schlug.

Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Neu Wulmstorf -Betrunken gegen Ampel gefahren

Am Sonntagmorgen befuhr ein 22-jähriger mit einem Pkw-VW die Wulmstorfer Straße in Richtung Neu Wulmstorf. Aufgrund von zu viel Alkohol kam der Fahrer ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Durch den Aufprall wurden der 19-jährige Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Beifahrer mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer pustete einen Wert von 1,98 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nachträgliche Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte.

Mienenbüttel - Haus in Abwesenheit überflutet

In Mienenbüttel meldete am Sonntagvormittag ein Anwohner, dass Wasser über die Fahrbahn laufen würde. Als Ursache habe er ein Einfamilienhaus ausgemacht, bei dem der Keller in wahrsten Sinne des Wortes unter Wasser stand und dieses bereits aus den Fenstern lief. Die eintreffenden Kollegen mussten gemeinsam mit der Feuerwehr gewaltsam die Haustür öffnen, da sich die lebensälteren Bewohner in einer Pflegeeinrichtung befinden. Im Haus zeigte sich im Anschluss das gesamte Schadensbild. Der Keller war bis zur Oberkante mit Wasser vollgelaufen und musste nach dem Abschalten der Stromversorgung durch die Feuerwehr leergepumpt werden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar und der Schaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

A 7, RF Hannover, AS Fleestedt - Betrunkener Autofahrer wurde von Abschleppdienst überführt

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 42-jähriger Wolfsburger mit seinen PKW-Anhänger Gespann die A7 in Richtung Hannover. Bei einem Überholmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann und kollidierte mit der Schutzplanke. Da das Gespann nicht mehr fahrbereit gewesen war, rief der Wolfsburger ein Abschleppunternehmen an. Als der Abschleppdienst vor Ort ankam, kam ihm die Situation vor Ort eigenartig vor, so dass dieser die Polizei informierte. Letztlich konnten die Polizisten eine Alkoholisierung bei dem Wolfsburger in Höhe von 1,4 Promille feststellen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, sowie eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

A39, RF Hamburg, AS Handorf - Nach Verkehrsunfall vor einen Sattelzug gelaufen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der A39 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Lüneburg-Nord und Handorf. Der 38-jährige Fahrer aus dem Landkreis Lüneburg touchierte bei einem Überholmanöver mit seinem Pkw-Mitsubishi den Pkw-Audi eines 36-jährigen Hamburgers und danach mehrfach die Mittelschutzplanke. Im Anschluss hielten beide Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen an und die Fahrer begaben sich in Richtung der Schutzplanke. Als der Hamburger aus seinem Fahrzeug eine Warnweste holen wollte, lief die andere Person aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn und wurde von einem litauischen Sattelzug erfasst. Die Person wurde mit schweren Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Die anderen Unfallbeteiligten erlitten einen Schock und mussten durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Hamburg für ca. drei Stunden gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme fertigten Polizeibeamte Übersichtsaufnahmen mittels einer Drohne.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell