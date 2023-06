Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Bürogebäude ++ Hanstedt - Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

Winsen (ots)

In der Zeit von Montag, 26.06, 17:15 Uhr, bis Dienstag, 27.06.2023, 06:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter in der Straße An der Kleinbahn in Winsen Zutritt zu einem Bürogebäude verschafft und dort einen Einbruch verübt. Ersten Ermittlungen zur Folge haben die Täter vermutlich mittels eines Autos das Zufahrtstor zu dem Gelände aufgeschoben und anschließend die Tür zum Bürogebäude aufgebrochen. Aus dem Bürogebäude wurde dann u. a. ein Tresor entwendet. Die Polizei Winsen (04171-7960) bittet um Zeugenhinweise, speziell dahingehend, ob verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatortbereich gesehen worden sind.

Hanstedt - Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

Auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Winsener Straße in Hanstedt haben in der Nacht von Montag auf Dienstag unbekannte Täter alle vier Reifen eines Mercedes Benz 250E gestohlen. Das Auto wurde durch die Täter auf Pflastersteine aufgebockt du die Reifen samt den schwarzen Alufelgen demontiert und mitgenommen. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Hanstedt unter 04184-889600 entgegen.

