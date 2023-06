POL-WL: Polizei sucht Zeugen nach möglicher Schlangensichtung im Bereich Hollenstedt

Winsen (ots) - Schwer verletzt wurde am Montag, 26.06.2023, gegen 15:30 Uhr, ein 17jähriger aus Winsen in der Straße Löhnfeld in Winsen. Nach vorangegangen Streitigkeiten zwischen dem 17jährigen und einem 16jährigen aus Seevetal eskalierte die Situation so weit, dass der 16jährige mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper seines Kontrahenten einstach. Der ...

mehr