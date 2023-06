Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit Messer zugestochen ++ Marxen - Unbekannten stehlen Metall

Winsen (ots)

Schwer verletzt wurde am Montag, 26.06.2023, gegen 15:30 Uhr, ein 17jähriger aus Winsen in der Straße Löhnfeld in Winsen. Nach vorangegangen Streitigkeiten zwischen dem 17jährigen und einem 16jährigen aus Seevetal eskalierte die Situation so weit, dass der 16jährige mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper seines Kontrahenten einstach. Der Täter konnte am Tatort durch die Polizei festgenommen werden. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der 17jährige anschließend im Krankenhaus notoperiert und sein Zustand dadurch stabilisiert werden. Die genauen Hintergründe der Tat werden nun durch die Polizei ermittelt. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Täter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Marxen - Unbekannte stehlen Metall

Von einem Schrottplatz in der Straße Hinter der Bahn in Marxen entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Tonnen Altmetall. In der Zeit von Montag, 26.06.2023, 00 bis 01 Uhr, haben vermutlich mehrere Personen das Gelände des Schrottplatzes betreten und gezielt einen Container geöffnet, in dem Altmetall gelagert wurde. Die Täter transportierten dann das schwere Diebesgut vermutlich mittels eines Fahrzeuges, eventuell mit einem Anhänger, ab. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizeistation Hanstedt (04184/889600) fragt, wer im Bereich Hinter der Bahn verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell