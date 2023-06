Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 23.06.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 25.06.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - erneute Bedrohung mit Messer

Am Vormittag des 24.06.2023 wurde durch Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neu Wulmstorf mitgeteilt, dass der 28-jährige Nachbar mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Wohnungstüren schlage. Bei Eintreffen der Beamten öffnete der Beschuldigte in Bedrohungshaltung und einem länglichen Küchenmesser in der Hand die Wohnungstür. Danach schlug er diese zu und verschanzte sich in seiner Wohnung. Durch hinzugezogene Kräfte konnte der Mann im weiteren Verlauf mit zwei Messern in den Händen in der Wohnung angetroffen und zur Aufgabe überredet werden. Da die Person bereits am 18.06.2023 einen gleichgelagerten Einsatz ausgelöst hatte, konnte sie nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Im Rahmen der Festnahme der Person konnten in der Wohnung noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Meckelfeld - Gelegenheit genutzt und Volvo entwendet

Am 24.06.23, gegen 13:45 Uhr, wurde in Meckelfeld, auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Seevedeich ein über 30 Jahre alter PKW Volvo, Typ 940 GL, Farbe dunkelblau, entwendet. Der oder die Täter nutzten den Umstand, dass der Eigentümer beim Entladen seines Kombi kurzzeitig den Zündschlüssel hatte stecken gelassen. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter 04106/6200 an das Polizeikommissariat Seevetal.

Drennhausen - Ausgeschlachteter PKW aufgefunden

Am Nachmittag des 24.06. wurde durch einen Spaziergänger auf einem Feld in Drennhausen ein ausgeschlachteter BMW X2 festgestellt. Aus diesem wurden diverse Bauteile ausgebaut. Der BMW mit Hamburger Kennzeichen ist einer Carsharingfirma zuzuordnen. Wer in der Zeit von Freitag bis Samstagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der zuständigen Polizeistation Marschacht

Buchholz - Passanten verfolgen Dieb

Am 24.06.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Poststraße in Buchholz zu einem Diebstahl von 235 Euro Bargeld aus der Kasse eines Bäckereiverkaufswagens. Der Täter nutzte einen unbeobachteten Moment und entnahm das Bargeld aus Kasse des Verkaufswagens. Die Verkäuferin konnte dem Mann 75 Euro direkt wieder entreißen, bevor die Person zu Fuß flüchtete. Durch aufmerksame Passanten konnte der Mann bis zum Bahnhof verfolgt und dort schließlich gestoppt werden. Ihm wurde das restliche Diebesgut abgenommen, er konnte jedoch nicht bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagen festgehalten werden. Der Mann wurde von Zeugen als schlank, ca. 190cm groß und mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Er sei ca. 45 Jahre alt, habe ein lückenhaftes Gebiss und eine Glatze. Bekleidet sei er mit hellem T-Shirt und Hose sowie Sandalen gewesen.

Buchholz - Einbruch in das "Kaufhaus mit Herz"

Am Morgen des 24.06.2023 stellen Beamte der Polizei Buchholz im Rahmen eines Einsatzes eine aufgebrochene Tür eines Sozialkaufhauses in der Bremer Straße in Buchholz fest. Nach Angaben der Mitarbeiter wurde im Laufe der Nacht eine Spendendose mit etwa 150 Euro Bargeld aus den Räumlichkeiten entwendet.

Wer Hinweise zu den vorgenannten Sachverhalten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Luhdorf - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) einen PKW. Bei der Kontrolle wurde eine leichte Alkoholbeeinflussung festgestellt. Da der Fahrzeugführer das 21. Lebensjahr jedoch noch nicht vollendet hat, gilt für ihn die 0,0 Promille-Grenze. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

