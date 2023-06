Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auf rivalisierende Fußballfans eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen ++ Harmstorf - Falsche Personalien und offene Haftbefehle ++ Seevetal/Bullenhausen - Schwerpunktkontrolle am Elbdeich (Foto)

Buchholz (ots)

Auf rivalisierende Fußballfans eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heute, 22.6.2023, gegen 0:55 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei an der Hamburger Straße gemeldet. Zunächst hatten sich fünf junge Menschen im Alter von 17 und 18 Jahren, Fans des FC St. Pauli, an einer Bushaltestelle in Höhe der Friedrichstraße aufgehalten. Nach Zeugenangaben stürmte plötzlich eine Gruppe von circa 20, zum Teil vermummten Personen auf die fünf zu und trieb sie unter lauten "HSV"-Rufen auseinander. Mindestens drei der fünf wurden aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten, so dass sie sich zum Teil in ärztliche Behandlung begeben mussten. Die Gruppe der Angreifer zerstreute sich anschließend sofort wieder.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Stadtbereich konnten keine Verdächtigen mehr angetroffen werden. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder die gesehen haben, wie sich die Gruppe im Bereich zwischen Hamburger Straße und Buenser Weg gesammelt und maskiert hat. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Harmstorf - Falsche Personalien und offene Haftbefehle

Am Mittwoch, 21.6.2023, gegen 16:30 Uhr, stoppten Beamte im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Hauptstraße den Fahrer eines Kleintransporters, weil er mit 72 km/h im 50 km/h-Bereich unterwegs war. Der Mann gab vor, keine Personalpapiere bei sich zu haben, und gab den Beamten seine Personalien mündlich an. Hierbei hatten sie den Verdacht, dass die angegebenen Daten nicht stimmen könnten, zumal der Fahrer deutlich jünger wirkte. als er sich bei der eingehenden Befragung weiter in Widersprüche verstrickte, wurde er zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 53-jährigen Mann handelt, der die Personalien seines Vaters angegeben hatte. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem lagen mehrere Haftbefehle gegen ihn vor. Der 53-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Heute (22.06.2023) wird er einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Seevetal/Bullenhausen - Schwerpunktkontrolle am Elbdeich (Foto)

Am Dienstag, 20.6.2023, in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr, waren Beamte des Polizeikommissariats Seevetal gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Harburg, der Polizeidirektion Lüneburg und des Landkreises Harburg im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle am Elbdeich im Einsatz. Hierbei kontrollierten die 20 Beamtinnen und Beamten 75 Fahrzeuge und 132 Personen. "Diese Kontrollen dienen vor allem der Erkenntnisgewinnung auf den einschlägigen Ein- und Ausfallstraßen unseres Landkreises, über die reisende Tätergruppen aus dem Raum Hamburg in unser Gebiet kommen", so Peter Kasper, Leiter des Polizeikommissariats Seevetal, "aber natürlich geht es auch um die Überwachung des Straßenverkehrs." So wurden allein 15 Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. In einem Fall führten an einem Fahrzeug vorgenommene Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell