POL-WL: Teleskoplader gestohlen (Foto) ++ Kakenstorf - Wechselseitige Körperverletzung ++ Buchholz/Sprötze - Alkoholika gestohlen

Neu Wulmstorf/Mienenbüttel (ots)

Teleskoplader gestohlen (Foto)

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 01 Uhr, betraten Unbekannte ein frei zugängliches Firmengelände an der Soltauer Straße. Von dort entwendeten sie einen grünen Teleskoplader der Marke Merlo. Das Fahrzeug war erst zwei Wochen alt und hat einen Wert von rund 150.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Teleskoplader in Richtung Oldendorf davon. Vermutlich wurde er später auf ein Zugfahrzeug aufgeladen. Ein Foto des Laders ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt. Zeugen, denen das Fahrzeug in der Nacht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Kakenstorf - Wechselseitige Körperverletzung

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei auf die K 64 zwischen Kakenstorf und Bötersheim gerufen. Dort waren ein 63-jähriger Pkw-Fahrer und ein 39-jähriger Radfahrer über die Benutzung der Fahrbahn in Streit geraten. Dabei blieb es nicht bei Worten. Der 63-Jährige zog sich leichte Blessuren zu. Am Fahrrad des 39-Jährigen entstand Sachschaden.

Über den Beginn der Auseinandersetzung machten beide Beteiligte unterschiedliche Angaben. Die Polizei hat gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Zudem wird gegen den 63-Jährigen wegen Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt, dem 38-Jährigen wird eine Beleidigung vorgeworfen.

Buchholz/Sprötze - Alkoholika gestohlen

Zwei Männer im Alter von 43 und 49 Jahren sind am Dienstag, 20.06.2023, gegen 12.40 Uhr, dabei beobachtet worden, wie sie in einem Lebensmittelmarkt an der Niedersachsenstraße mehrere Flaschen Alkoholika im Wert von über 100 Euro an sich nahmen. Polizeibeamte konnten die beiden am Bahnhof stellen. Bei ihnen fanden sie noch weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die beiden Beschuldigten wurden erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

