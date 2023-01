Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Laternen beschädigt

Euskirchen (ots)

Ein Mann (23) aus Remagen sorgte am Samstagabend (28. Januar) für einen Polizeieinsatz: Er randalierte auf dem Parkplatz-Gelände eines Wellnessbads in der Straße Thermenallee in Euskirchen und beschädigte dabei mehrere Laternen. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

