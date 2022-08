Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (19.08.2022, 20:00 Uhr) kam es in Remscheid zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem Seat auf der Ziegelstraße in Richtung Burger Straße. Nach ersten Erkenntnissen stieß sie zunächst mit einem geparkten Dodge und dann mit dem entgegenkommenden Renault eines 29-Jährigen zusammen. In der Folge prallte der Renault gegen einen geparkten Ford. Die beiden Fahrzeugführer sowie die Kinder der 31-Jährigen (4 und 5 Jahre) erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. (sw)

