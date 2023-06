Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Quad gestohlen ++ Stelle - Dieseldiebstahl

Tostedt (ots)

Quad gestohlen

Die Polizei in Tostedt ermittelt wegen des Diebstahls eines Quads und sucht Zeugen. Am frühen Donnerstagmorgen, 22.06.2023, gegen 02.15 Uhr, haben Unbekannte von einem Grundstück am Glüsinger Weg ein graues Quad der Marke BRP Can-Am gestohlen. Das Fahrzeug stand in einem Carport. Der Wert beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Die Polizei Tostedt nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04182 404270 entgegen.

Stelle - Dieseldiebstahl

In der Straße Oldendörpsfeld kam es von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Dieseldiebstahl. Auf dem Parkplatz eines Discounters war am Mittwoch, gegen 12 Uhr, ein Lkw abgestellt worden. In der Zeit bis Donnerstag, 04 Uhr, öffneten die Täter dann auf unbekannte Weise den verschlossenen Tank und zapften rund 400 Liter Kraftstoff ab. Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell