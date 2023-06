Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fremde auf Ladefläche flüchten

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Hanskenortweg;

Tatzeit: 13.06.2023, 03.30 Uhr;

Als in den frühen Morgenstunden am Dienstag ein Lkw-Fahrer seinen Weg nach einer Pause fortsetzen wollte, stutze er: Der Auflieger seines Zuges bewegte sich. Als er den Grund erforschen wollte, sprangen zwei Männer aus dem Anhänger und flüchteten. Zuvor hatten die Unbekannten die Plane des Fahrzeugs aufgeschnitten. Ob die Täter sich an der Ladung - Wein, Kokosmilch sowie Couscous -, bedienten, ist derzeit unklar. Zu dem Geschehen kam es auf dem Rastplatz Hochmoor an der BAB 31 in Fahrtrichtung Oberhausen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

