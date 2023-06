Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Ausgewichen und gegen Leitplanke geprallt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 13.06.2023, 02.40 Uhr;

Zu einem Bremsmanöver mit Folgen sah sich in der Nacht zum Dienstag in Rhede der Fahrer eines Lkw gezwungen. Der 61-Jährige war mit seinem Fahrzeug gegen 02.40 Uhr auf der Bundesstraße 67 in Fahrtrichtung Borken unterwegs. In Höhe der Heßlingsstegge habe ein dunkler Kombi ihn überholt, so der Lkw-Fahrer. Der Unbekannte sei so knapp eingeschert, dass er selbst gebremst habe, nach rechts ausgewichen und gegen die Leitplanke geprallt sei. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell