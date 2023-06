Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Pedelec stößt mit Pkw zusammen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Gemen, Feldstiege;

Unfallzeit: 12.06.2023, 21.10 Uhr;

Nach einem kurzen Wortwechsel hat sich ein Autofahrer am Montag in Borken-Gemen von einer Unfallstelle entfernt - zurück blieb eine leicht verletzte Pedelecfahrerin. Die 15-Jährige hatte nach eigenen Angaben gegen 21.10 Uhr einen Radweg aus Richtung Weremboldstraße kommend befahren. Als die Jugendliche die Feldstiege querte, sei sie mit einem von links kommenden Pkw kollidiert. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe kurz mit ihr gesprochen und sei weitergefahren. Der Unbekannte war circa 50 bis 60 Jahre alt, hatte kurze graue Haare und trug ein rotes T-Shirt. Der Mann fuhr einen älteren SUV, möglicherweise ein grün oder grau-beige lackierter KIA Sorento mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell