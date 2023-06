Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldbörse gestohlen- Polizei sucht Zeugin ++ Niedermarschacht- Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Winsen (ots)

Bereits am 25.06.2023, gegen 09:25 Uhr, wurde durch Zeugen eine Person am Bahnhof in Winsen beobachtet, die aus einer abgestellten Handtasche eine Geldbörse entnahm und danach flüchten wollte. Die Eigentümerin bemerkte anscheinend den Vorfall und lief ebenfalls dem Täter hinterher. Der Täter ließ bei seiner Flucht die Geldbörse fallen. Im weiteren Verlauf konnte die Polizei Seevetal die Identität des Täters ermitteln. Die Eigentümerin entfernte sich allerdings nach dem Vorfall mit dem Bus nach Wulfen ohne das ihre Personalien bei der Polizei bekannt sind. Die Polizei bittet darum, dass sich die Eigentümerin der Geldbörse bei der Polizei in Winsen (04171/7960) meldet.

Niedermarschacht- Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Am vergangenen Freitag, 23.06.2023, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 57jähriger Motorradfahrer die Elbuferstraße in Niedermarschacht in Richtung Tespe. In Höhe der Bushaltestelle "Hagenweg" musste der Motorradfahrer anhalten, da sich ein Rückstau gebildet hatte. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer erkannte die Situation zu spät, kam mit seinem Motorroller ins Straucheln und stieß gegen das Motorrad des 57jährigen. Das Heck des Motorrades wurde dadurch leicht beschädigt. Der Rollerfahrer flüchtete dann mit seinem Roller in Begleitung eines weiteren Rollerfahrers über den Parkplatz des dortigen Lebensmittelgeschäftes in Richtung Deich. Es handelt sich bei dem Roller des Verursachers um einen schwarzen Roller der Marke Peugeot. Weitere Hinweise auf die Person oder des Kennzeichens sind derzeit nicht bekannt. Die Polizeistation Marschacht bittet daher um weitere Zeugenhinweise unter Tel. 04176/948930

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell