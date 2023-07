POL-WL: Sicher in den Urlaub - Tipps der Polizei

Hittfeld (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 30.06.203, 12 Uhr, bis Montag, 03.07.2023, 07 Uhr, die Scheibe eines grauen Opel Vectra eingeschlagen und Werkzeug entwendet. Das Auto war auf dem frei zugänglichen Parkplatz des Sportplatzes Hittfeld in der Straße Am Schützenplatz am Freitag abgestellt worden. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des Autos ein und verschafften sich auf ...

