POL-PPWP: Angeblicher Autodiebstahl schnell aufgeklärt

Ein vermeintlicher Autodiebstahl wurde der Polizei Samstagabend gemeldet. Ein Mann hatte seinen VW T-Cross am Samstag, 28. Januar, im Parkhaus in der Zollamtstraße abgestellt. Als er am Samstagabend, 4. Februar, zurückkam, stand das Fahrzeug nicht mehr auf dem Parkdeck, wo er es glaubte abgestellt zu haben. Nachdem er bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, ging der Mann nochmal zurück zu dem Parkhaus. Zu seiner Überraschung war der Wagen wieder da. Wie sich herausstellte, hatte der Mann sich im Parkdeck geirrt. Erleichtert trat er mit seinem Auto den Heimweg an. Die Anzeige wurde wieder gelöscht. |elz

