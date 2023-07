Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Großeinsatz der Polizei in Tostedt

Tostedt (ots)

Am heutigen Tage kam es in Tostedt zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz. Die Polizei in Buchholz erreichte eine Mitteilung, die den Verdacht einer Gefährdungsstraftat begründete. Die daraufhin durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen führten zur Identifizierung der verdächtigen Person, die zur weiteren Überprüfung in Gewahrsam genommen wurde. Konkrete Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Straftat konnten nicht erlangt werden.

