POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 07.07.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 09.07.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz in der Nordheide / Einbruchdiebstahl in mehrere Fahrzeuge

Es kam auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof Buchholz zu mehreren Einbruchdiebstählen in Kraftfahrzeuge. Dies geschah mutmaßlich in der Nacht vom 08-09.07.2023. Betroffen sind hier zwei Pkw sowie ein Lkw bei welchen jeweils eine Scheibe zerstört, das Fahrzeug geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Ob Diebesgut erlangt wurde ist noch unbekannt.

Buchholz in der Nordheide - Sachbeschädigungen

In der Nacht vom 08-09.07.2023 wurden in dem Einkaufscenter "Die Passage" in der Bremer Straße mehrere Schaufensterscheiben durch stumpfe Gewalt beschädigt und zerstört. Betroffen sind mehrere dort ansässige Geschäfte. Zeugen werden gebeten die Polizeiinspektion Harburg unter 04181 285-0 zu kontaktieren.

Dohren - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 08.07.2023 kam es gegen 01:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Dohren. Der 33-jährige Fahrzeugführer des Tesla befuhr die L141 von Hollenstedt in Richtung Dohren. In einer Linkskurve kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen.

Meckelfeld - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am späten Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 54-Jährige Verursacher die Glüsinger Straße befuhr und mit seinem Pkw Mazda zunächst über einen Kantstein auf den danebenliegenden Gehweg und im weiteren Verlauf gegen einen geparkten Pkw fuhr. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Im Zuge dessen stellten die eingesetzten Beamten bei ihm eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Personen, die Hinweise zu dem Unfall oder verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Over - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Samstagabend gegen 20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen 20-jährigen Fahrzeugführer im Bereich Over. Der Mann war mit seinem Pkw BMW unterwegs. An diesem waren Kurzzeitkennzeichen montiert, welche bereits Ende Mai ihre Gültigkeit verloren hatten. Aufgrund des damit fehlenden Versicherungsschutzes erwartet den Fahrzeugführer nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Winsen (Luhe) / Hanstedt - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Polizei in Winsen (Luhe) stoppte am Nachmittag des 08.07.2023 einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Fiesta in der Max-Planck-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest auf THC verlief positiv.

Gleiches galt auch für einen 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa. Beamte stoppten den jungen Mann nachts am 09.07.2023 in Hanstedt. Nach einem Drogentest stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Steuer saß. Gegen beide Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Stelle - Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Zu einem Einbruchversuch kam es in der Nacht vom 08-09.07.2023. Zwei unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Harburger Straße zu verschaffen. Sie wurden vermutlich von den Bewohnern gestört und ergriffen die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171 7960, entgegen.

