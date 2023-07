Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Reitzenhain (ots)

Am 29. Juli 2023 um 13:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Reitzenhain einen Kleintransporter mit moldauischer Zulassung. Als Beifahrer konnte ein 25- jähriger moldauischer Staatsangehöriger festgestellt werden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass bei dem 25 Jahre alten Moldauer ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Urkundenfälschung vorlag. Er war zur Zahlung einer Gesamtgeldstrafe von 1886,00 EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt wurden. Den geforderten Geldbetrag konnte der Moldauer vor Ort nicht aufbringen. Er beauftragte zur Begleichung des Geldbetrages einen Bekannten in Berlin. Nachdem die Geldstrafe beglichen wurde, konnte er seine Weiterreise fortsetzen.

