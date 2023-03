PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Betrüger bei Geldübergabe festgenommen +++ Einbruchsversuche+++ Polizisten beleidigt und bespuckt +++

Limburg (ots)

1. Betrüger bei Geldübergabe festgenommen, Limburg, Bahnhof, Montag, 13.03.2023, 16:10 Uhr

(wie) Am Montag konnte die Limburger Kriminalpolizei einen Betrüger bei der Geldübergabe festnehmen. Ein 71-Jähriger Limburger war seit Oktober 2022 in den Fängen von Verbrechern, die ihn telefonisch kontaktiert hatten. Die Betrüger gaukelten dem Mann vor, dass sie von der Staatsanwaltschaft München seien. Über die vergangenen Monate brachten die Anrufer ihr Opfer wiederholt dazu Geld zu überweisen oder zu übergeben. Angeblich habe es einen Fremdzugriff auf das Konto des 71-Jährigen gegeben und die vermeintliche Staatsanwaltschaft München wolle nun die Vermögenswerte des Mannes sichern. Als nun am Montagnachmittag wieder Geld am Bahnhof Limburg übergeben werden sollte, schöpfte der 71-Jährige Verdacht und vertraute sich der richtigen Polizei an. Die Kriminalpolizei begleitete danach die Geldübergabe und nahm den 42-jährigen Abholer direkt im Anschluss fest. Während der weiteren Maßnahmen verblieb der Mann auf richterliche Anordnung im Polizeigewahrsam, im Anschluss wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Einbruch in Supermarkt,

Limburg, Mainzer Straße, Samstag, 11.03.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 13.03.2023, 05:30 Uhr

(wie) In Limburg haben bisher Unbekannte bei einem Einbruch in einen Supermarkt versucht Leergut zu stehlen. Marktmitarbeiter entdeckten am frühen Montagmorgen in der Mainzer Straße bereitgestelltes Leergut auf einer Laderampe. Offenbar waren Unbekannte im Laufe des Wochenendes in den Lagerbereich für Getränke eingebrochen und hatten eine größere Menge Leergut mit einem Rollcontainer auf die Verladerampe gebracht. Warum dieses schlussendlich nicht abtransportiert und komplett entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Bad Camberg, Sudetenweg, Donnerstag, 09.03.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 20:20 Uhr

(wie) Am Ende der letzten Woche haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus in Bad Camberg einzubrechen. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Sudentenweg und versuchten einen Rollladen an der Terrasse im Erdgeschoss hochzudrücken. Dies misslang offenbar, die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Allerdings verursachten sie einen Schaden in Höhe von circa 1.000 EUR am Rollladen, bevor sie die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Polizisten beleidigt und bespuckt,

Limburg, Schiede, Montag, 13.03.2023, 23:10 Uhr

(wie) In Limburg hat ein polizeibekannter Mann am späten Montagabend wieder Beamte beleidigt und bespuckt. Der 36-Jährige war bereits in den letzten Wochen immer wieder negativ aufgefallen und hatte jeweils Beamte angegriffen, beleidigt, bedroht und bespuckt. Am späten Montagabend wurde der Mann von einer Streife der Bundespolizei nach einer Körperverletzung in einem Dönerimbiss festgenommen. Als er von der unterstützenden Streife der Limburger Polizei entlassen werden sollte und einen Platzverweis erhielt, bespuckte er die Beamten mehrfach und beleidigte sie auf das Übelste. Daher nahmen die Polizisten den 36-Jährigen fest und lieferten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten für den Rest der Nacht in das Polizeigewahrsam ein. Es wurden wieder mehrere Strafanzeigen gegen den Mann geschrieben.

