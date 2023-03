PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Druckerei +++ Betrunkener Dieb beschäftigt Polizei das ganze Wochenende +++ Verletzte bei Unfällen +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Druckerei,

Weilmünster, Auf Stein, Samstag, 11.03.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 12:30 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in Weilmünster in eine Druckerei eingebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die Polizei wurde am Sonntagmittag in die Straße "Auf Stein" gerufen, da es dort offenbar zu einem Einbruch in das Gebäude einer Druckerei gekommen war. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür zu dem Gebäude aufgehebelt und dann die Räume im Inneren durchsucht. Was alles genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt, mindestens jedoch eine Kaffeemaschine und mehrere Flaschen Wein. Anschließende haben die Täter das Gebäude über einen Hintereingang verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Betrunkener Dieb beschäftigt Polizei das ganze Wochenende, Limburg/ Selters, Samstag, 11.03.2023 bis Sonntag, 12.03.2023

(wie) In Limburg hat ein Betrunkener die Polizei immer wieder beschäftigt, da er fortwährend klaute und Taxifahrer betrog, zudem war er alkoholisiert Auto gefahren. Bereits am Samstagvormittag hatten Verkehrsteilnehmer einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer auf der B 8 bei Niederselters gemeldet. Dieser war mit einem VW Polo deutlich in Schlangenlinien gefahren. Als dieser an der Abzweigung Hessenstraße in Richtung Haintchen anhielt, nahmen die anderen Verkehrsteilnehmer dem Fahrer die Fahrzeugschlüssel ab. Beim Eintreffen der Streife der Polizei, saß der 38-Jährige noch am Steuer des VW. Der Mann war vollkommen betrunken, ein Atemalkoholtest war nicht möglich. So nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn für eine Blutentnahme zur Dienststelle. Da er nicht mehr wegefähig war, musste der 38-Jährige zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam bleiben. Die Ausnüchterung hielt allerdings nicht lange an, da der Mann am Sonntag mehrfach betrunken auffiel. Er ließ sich von Taxis fahren, bezahlte aber die Fahrten nicht. Zudem entwendete er in Geschäften und Tankstellen alkoholische Getränke, die er meist noch vor Ort trank und dann verschwand, ohne zu bezahlen. Der 38-Jährige konnte gegen Mittag schließlich von einer Streife gefunden und wieder festgenommen werden. Auf richterliche Anordnung nahmen die Beamten den stark betrunkenen Mann wieder zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Kurz nach der Entlassung am Abend wurde die Polizei wieder zu einer Tankstelle in Staffel gerufen, da dort der 38-Jährige eine Flasche Wodka gestohlen hatte, nachdem er sich von einem Taxi dorthin hatte fahren lassen, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Anschließend rief ein Mitarbeiter eines Billardbistros in Limburg die Polizei, da dort der Betrunkene die Zeche geprellt hatte. In der Nähe des Bahnhofs konnte eine Streife den Mann schließlich wieder festnehmen. Aufgrund seiner Verhaltensweise und offensichtlicher psychischer Probleme wurde der 38-Jährige einer Fachklinik vorgestellt und dort untergebracht. Die Beamten fertigten zahlreiche Strafanzeigen.

3. Auto brennt,

Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Samstag, 11.03.2023, 18:15 Uhr

(wie) Am Samstagabend hat bei Bad Camberg ein Fahrzeug gebrannt. Ein Mann war gegen 18:15Uhr auf der A 3 unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich zu qualmen anfing. Er fuhr daraufhin an der Anschlussstelle Bad Camberg von der Autobahn ab und hielt an einer Parkbucht der Beuerbacher Landstraße an. Dort ging der Smart dann in Flammen auf. Feuerwehr und Polizei eilten zu dem brennenden Fahrzeug, das auch von weiteren Vorbeifahrenden über Notruf gemeldet wurde. Die Feuerwehr löschte das Auto, die verbrannten Reste mussten abgeschleppt werden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

4. Fußgängerin angefahren,

Limburg, Walderdorffstraße, Freitag, 10.03.2023, 19:30 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Freitagabend eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren und verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit einem Mazda die Ste.-Foy-Straße und wollte nach links in die Walderdorffstraße abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich eine 84-jährige Fußgängerin, die gerade die Walderdorffstraße an der Justizvollzugsanstalt überquerte. Die Fußgängerin wurde angefahren und stützte zu Boden. Nach einer ersten, notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle wurde die Verletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

5. Bei Unfall auf B 49 verletzt,

Merenberg, Bundesstraße 49, Montag, 13.03.2023, 02:10 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der B 49 bei Merenberg wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Mann verletzt. Der 48-Jährige war mit einem Audi auf der B 49 in Richtung Limburg unterwegs. Bei Merenberg kam er hierbei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und prallte schließlich gegen einen Leitpfosten und ein großes Verkehrsschild. Nach der Kollision fuhr der Audi wieder auf die Fahrbahn und kam schließlich auf dem linken der zwei Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 48-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 11.000 EUR.

6. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet, Hadamar-Steinbach, Langstraße, Sonntag, 12.03.2023, 23:58 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Betrunkener einen Unfall in Steinbach verursacht und ist danach geflüchtet, er konnte von der Polizei festgenommen werden. Der 44-Jährige war mit einem Peugeot Kleintransporter in der Langstraße gegen eine Grundstücksmauer gefahren und hatte dabei einen Schaden verursacht. Ein Anwohner hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei, da die beiden Insassen des Kleintransporters offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen und den Eindruck machten, als wollten sie von der Unfallstelle flüchten. Dies taten die Männer dann auch in Richtung Niederhadamar. Dort wurde der Kleintransporter von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Der 44-jährige Fahrer erzielte bei seinem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille und wurde festgenommen. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus überprüften die Beamten die Wohnanschrift des Mannes und entließen ihn dann zu Hause. Der entstandene Schaden wir auf circa 1.000 EUR geschätzt.

7. Schwerer Unfall bei Dauborn,

Hünfelden-Dauborn, Landesstraße 3022, Montag, 13.03.2023, 06:15 Uhr

(wie) Am frühen Montagmorgen wurden zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße bei Dauborn schwer verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Ford die L 3022 von Kirberg in Richtung Dauborn. Hierbei fuhr der junge Mann auf die Gegenfahrbahn, um einen Omnibus zu überholen. Dort kam ihm allerdings der BMW eines 29-Jährigen entgegen, den der 19-Jährige offenbar übersehen hatte. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal gegeneinander, wobei die Fahrer schwer verletzt wurden. Rettungsdienst und Polizei wurden daraufhin vom automatischen Notrufsystem des BMW alarmiert. Beide Männer mussten vom Notarzt behandelt und anschließend zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Landesstraße in beide Richtungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 EUR.

